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Тост — о тестах Цуноды: без аварий и разворотов — очень хорошая работа

Тост — о тестах Цуноды: без аварий и разворотов — очень хорошая работа
Авто / Формула-1 0

Глава «Альфа Таури» Франц Тост поделился впечатлениями от работы пилота молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цуноды на тестах в Имоле. Функционер остался доволен японским юниором, отметив, что тот продемонстрировал надёжность.

«Он хорошо справился. Юки быстро привык к машине, к тормозам и управлению. Он дал хорошую обратную связь и отлично сотрудничал с инженерами. Без аварий и разворотов, он проделал очень хорошую работу. Был ли он быстр? Да, в противном случае он бы не пилотировал на тестах», — приводит слова Тоста Pitpass.

Напомним, Цунода является кандидатом на место в «Альфа Таури» на 2021 год. У Пьера Гасли уже есть контракт на следующий сезон, так что, вероятнее всего, Юки займёт место Даниила Квята.

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