Алонсо призвал «Рено» выйти на работу 1 января 2021 года
Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски рассказал, что Фернандо Алонсо, который будет выступать за команду с 2021 года, готов начать работу на базе уже 1 января 2021 года.
«Что меня больше всего впечатляет в Алонсо? Его решимость и любопытство. Он спрашивает обо всём. Он спросил, можем ли мы работать в аэродинамической трубе над болидом 2022 года. Я сказал, что это запрещено регламентом. Тогда он спросил, когда это будет позволено. Мы ответили ему, что это будет возможно сделать 1 января и поинтересовались, знает ли он, что это Новый год и готов ли он к такому. Фернандо ответил утвердительно. Он сказал, что приедет и поможет нам первого января. Таков уровень мотивации Алонсо на данный момент», — приводит слова функционера Pitpass.
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