Представители Мазепина-старшего отрицают, что он назвал продажу «Рейсинг Пойнт» незаконной

На следующей неделе в Лондоне пройдут слушания по иску российской компании «Уралкалий», принадлежащей бизнесмену Дмитрию Мазепину, чей сын Никита претендует в следующем сезоне на выступление в Формуле-1.
Суть иска заключается в следующем. После банкротства команды «Форс Индия» компания FRP Advisory организовала торги для поиска потенциального покупателя. Дмитрий Мазепин и Лоуренс Стролл сделали ставки. В итоге Лоуренс купил команду за € 101 млн и переименовал её в «Рейсинг Пойнт».
Мазепин через химическую компанию «Уралкалий» предложил цену от € 113,8 до 136,7 млн. Больше, чем Стролл. Но посредники приняли меньшую ставку от Лоуренса. Именно из-за этого был подан иск.
Вместе с тем представители Мазепина уточнили, что иск подал не он, а его компания. Кроме того, подчёркивается, что сам бизнесмен не называл сделку по продаже «незаконной».
«Иск подаёт компания «Уралкалий», а не Мазепин. Дмитрий Мазепин никогда не говорил, что та сделка была незаконной. Нет никаких доказательств, что он это говорил», — приводит слова представителя бизнесмена GrandPX.news.
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