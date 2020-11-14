Стролл: лучший момент в моей карьере

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Турции, где он завоевал первый поул в карьере.



«Не могу выразить произошедшее словами. Я шокирован. Не ожидал, что окажусь здесь после третьей тренировки. Было много вещей, в которых мы не были уверены относительно квалификации. Мы не были конкурентоспособными в третьем сегменте. Доволен, что справился с давлением и смог собрать этот круг в конце сегмента.



У меня была только одна полноценная попытка в конце, потому что мы начали сегмент на дождевых шинах, а затем перешли на промежуточные. У меня был один круг, на котором я попал в трафик, передо мной развернуло Боттаса, так что попытка оставалась всего одна. Я был уверен в болиде. Я атаковал в каждом повороте и смог собрать всё воедино.



Со времён Муджелло у меня было тяжёлое время, так что я доволен. Сейчас я действительно чувствую себя хорошо. Я знал, что Серхио Перес был на первой строчке. Я слушал инженера, который говорил мне, где мы находимся. Но в таких условиях некогда думать, что происходит с другими. Весь фокус сосредоточен на следующем повороте.



После того как мы перешли на промежуточные шины, машина оказалась полностью приспособлена к этим условиям. Завоевать поул — особенный момент для меня. Лучший момент в моей карьере», — приводит слова Стролла BBC.