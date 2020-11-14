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Стролла вызвали к стюардам за нарушение под жёлтыми флагами, он может лишиться поула

Стролла вызвали к стюардам за нарушение под жёлтыми флагами, он может лишиться поула
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл может лишиться поула на Гран-при Турции, сообщает RaceFans. Канадец попал под расследование стюардов за то что недостаточно замедлился в зоне действия жёлтых флагов во время квалификации.

Пилот был вызван к стюардам. Инцидент, за который Стролла могут наказать стюарды, произошёл в третьем сегменте, когда Лэнс установил время поула. Жёлтые флаги были вызваны ошибкой товарища Стролла по команде, Серхио Переса.

Стролла предупредили по радиосвязи о жёлтых флагах, однако после этого инженер сказал ему, что нужно продолжать атаковать.

Кроме того, под расследованием находится пилот «Макларена» Ландо Норрис за инцидент в первом сегменте квалификации.

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