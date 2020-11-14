Стролла вызвали к стюардам за нарушение под жёлтыми флагами, он может лишиться поула

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл может лишиться поула на Гран-при Турции, сообщает RaceFans. Канадец попал под расследование стюардов за то что недостаточно замедлился в зоне действия жёлтых флагов во время квалификации.



Пилот был вызван к стюардам. Инцидент, за который Стролла могут наказать стюарды, произошёл в третьем сегменте, когда Лэнс установил время поула. Жёлтые флаги были вызваны ошибкой товарища Стролла по команде, Серхио Переса.



Стролла предупредили по радиосвязи о жёлтых флагах, однако после этого инженер сказал ему, что нужно продолжать атаковать.



Кроме того, под расследованием находится пилот «Макларена» Ландо Норрис за инцидент в первом сегменте квалификации.