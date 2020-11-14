В ФИА объяснили, почему почти никого не наказали за эпизод, возмутивший Магнуссена

Стюарды Гран-при Турции приняли решение не наказывать Кевина Магнуссена, Валттери Боттаса, Даниила Квята, Лэнса Стролла, Серхио Переса и Льюиса Хэмилтона за игнорирование жёлтых флагов, сообщает официальный сайт ФИА. Напомним, после завершения квалификация Магнуссен выразил недовольство поведением других пилотов, посчитав, что они проигнорировали двойные жёлтые флаги в концовке первого сегмента, из-за чего Кевин скатился с седьмой на 17-ю позицию и не смог пройти дальше.
Стюарды изучили телеметрию и установили, что все вышеперечисленные пилоты действовали согласно регламенту, замедлившись в зоне действия двойных жёлтых флагов.
Кроме того, стюарды рассмотрели тот же инцидент с участием Джорджа Расселла, Карлоса Сайнса, Даниэля Риккардо и Пьера Гасли. Расселл и Сайнс были слишком близки к месту вылета Николаса Латифи и не попали в зону действия жёлтых флагов, а Риккардо и Гасли были показаны одиночные жёлтые флаги, так что они имели право улучшить своё время.
Ранее Норрис получил штраф в пять позиций на стартовой решётке Гран-при Турции за игнорирование двойных жёлтых флагов. Помимо Норриса штраф в три позиции получил его напарник Карлос Сайнс.
- 14 ноября 2020
-
22:26
-
22:10
-
21:50
-
21:40
-
21:33
-
21:25
-
20:18
-
20:17
-
20:15
-
19:43
-
19:41
-
19:37
-
18:53
-
18:48
-
18:32
-
18:27
-
18:26
-
18:14
-
17:50
-
17:44
-
17:33
-
16:56
-
15:44
-
14:37
-
13:15
-
13:03
-
12:44
-
11:59
-
10:56
-
09:53
-
09:00
-
00:24
- 13 ноября 2020
-
22:42
-
21:51
-
20:33