В ФИА объяснили, почему почти никого не наказали за эпизод, возмутивший Магнуссена

Стюарды Гран-при Турции приняли решение не наказывать Кевина Магнуссена, Валттери Боттаса, Даниила Квята, Лэнса Стролла, Серхио Переса и Льюиса Хэмилтона за игнорирование жёлтых флагов, сообщает официальный сайт ФИА. Напомним, после завершения квалификация Магнуссен выразил недовольство поведением других пилотов, посчитав, что они проигнорировали двойные жёлтые флаги в концовке первого сегмента, из-за чего Кевин скатился с седьмой на 17-ю позицию и не смог пройти дальше.



Стюарды изучили телеметрию и установили, что все вышеперечисленные пилоты действовали согласно регламенту, замедлившись в зоне действия двойных жёлтых флагов.

Кроме того, стюарды рассмотрели тот же инцидент с участием Джорджа Расселла, Карлоса Сайнса, Даниэля Риккардо и Пьера Гасли. Расселл и Сайнс были слишком близки к месту вылета Николаса Латифи и не попали в зону действия жёлтых флагов, а Риккардо и Гасли были показаны одиночные жёлтые флаги, так что они имели право улучшить своё время.

Ранее Норрис получил штраф в пять позиций на стартовой решётке Гран-при Турции за игнорирование двойных жёлтых флагов. Помимо Норриса штраф в три позиции получил его напарник Карлос Сайнс.