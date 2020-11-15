Ферстаппен прокомментировал решение стюардов не наказывать Стролла

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал решение стюардов не наказывать Лэнса Стролла.



«Что есть, то есть. Если хотели получить поул, мы должны были лучше выступить в квалификации», — приводит слова Макса Ферстаппена De Telegraaf.



Напомним, после окончания квалификации стюарды вызвали Лэнса Стролла из-за игнорирования жёлтых флагов в финале квалификации. Стюарды постановили, что, когда Строллу показали жёлтые флаги после разворота Серхио Переса, он достаточно сбросил скорость, а флаги были простыми, а не двойными. Таким образом, канадский гонщик сохранил поул-позишен.



Макс Ферстаппен примет старт Гран-при Турции со второй позиции, третьим в гонку уйдёт напарник Стролла — Серхио Перес.