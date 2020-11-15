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Ферстаппен прокомментировал решение стюардов не наказывать Стролла

Ферстаппен прокомментировал решение стюардов не наказывать Стролла
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал решение стюардов не наказывать Лэнса Стролла.

«Что есть, то есть. Если хотели получить поул, мы должны были лучше выступить в квалификации», — приводит слова Макса Ферстаппена De Telegraaf.

Напомним, после окончания квалификации стюарды вызвали Лэнса Стролла из-за игнорирования жёлтых флагов в финале квалификации. Стюарды постановили, что, когда Строллу показали жёлтые флаги после разворота Серхио Переса, он достаточно сбросил скорость, а флаги были простыми, а не двойными. Таким образом, канадский гонщик сохранил поул-позишен.

Макс Ферстаппен примет старт Гран-при Турции со второй позиции, третьим в гонку уйдёт напарник Стролла — Серхио Перес.

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