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Хэмилтон выиграл Гран-при Турции, Перес — второй, Феттель — третий, Квят — 12-й

Хэмилтон выиграл Гран-при Турции, Перес — второй, Феттель — третий, Квят — 12-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме в Стамбуле завершился Гран-при Турции Формулы-1. Победу в гонке завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересу, третьим финишировал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Его напарник Шарль Леклер пытался атаковать Переса в борьбе за второе место, однако в итоге ошибся сам и пропустил вперёд и Переса, и Феттеля, финишировав четвёртым.

Большую часть гонки лидировал обладатель поул-позишен Лэнс Стролл, однако из-за сильного износа шин он совершил лишний пит-стоп, а на свежем комплекте промежуточных покрышек потерял темп и опустился на девятую позицию.

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 12-м. Его напарник Пьер Гасли пришёл к финишу на 13-й позиции.

Формула-1. Гран-при Турции. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 58 кругов
2. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +31,633
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +31,960
4. Шарль Леклер («Феррари») — +33,858
5. Карлос Сайнс («Макларен») — +34,363
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +44,873
7. Александер Албон («Ред Булл») — +46,484
8. Ландо Норрис («Макларен») — +61,259
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +72, 353
10. Даниэль Риккардо («Рено») — +95,460
11. Эстебан Окон («Рено») — +1 круг
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1 круг
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1 круг
14. Валттери Боттас («Мерседес») — +1 круг
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг
16. Джордж Расселл («Уильямс») — +1 круг
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал
18. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал
19. Николас Латифи («Уильямс») — не финишировал
20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — не финишировал.

Формула-1 2020. Этап 14, Стамбул, Турция
Гран-при Турции. Гонка
15 ноября 2020, воскресенье. 13:10 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:42:19.313
2
Серхио Перес
Racing Point
+31.633
3
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
+31.960
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