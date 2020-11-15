Хэмилтон выиграл Гран-при Турции, Перес — второй, Феттель — третий, Квят — 12-й

На автодроме в Стамбуле завершился Гран-при Турции Формулы-1. Победу в гонке завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересу, третьим финишировал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Его напарник Шарль Леклер пытался атаковать Переса в борьбе за второе место, однако в итоге ошибся сам и пропустил вперёд и Переса, и Феттеля, финишировав четвёртым.



Большую часть гонки лидировал обладатель поул-позишен Лэнс Стролл, однако из-за сильного износа шин он совершил лишний пит-стоп, а на свежем комплекте промежуточных покрышек потерял темп и опустился на девятую позицию.



Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 12-м. Его напарник Пьер Гасли пришёл к финишу на 13-й позиции.



Формула-1. Гран-при Турции. Гонка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 58 кругов

2. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +31,633

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +31,960

4. Шарль Леклер («Феррари») — +33,858

5. Карлос Сайнс («Макларен») — +34,363

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +44,873

7. Александер Албон («Ред Булл») — +46,484

8. Ландо Норрис («Макларен») — +61,259

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +72, 353

10. Даниэль Риккардо («Рено») — +95,460

11. Эстебан Окон («Рено») — +1 круг

12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1 круг

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1 круг

14. Валттери Боттас («Мерседес») — +1 круг

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг

16. Джордж Расселл («Уильямс») — +1 круг

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал

18. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал

19. Николас Латифи («Уильямс») — не финишировал

20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — не финишировал.