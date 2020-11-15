Хэмилтон — о будущем: такое ощущение, что я только начинаю! Хотелось бы остаться

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после завоевания седьмого чемпионского титула в Формуле-1 заверил, что хотел бы продолжить карьеру и подписать новое соглашение с «Мерседесом».



«Такое ощущение, что я только начинаю! Чувствую, что физически я в отличной форме. Этот год стал испытанием, я не знал, как его преодолеть, но благодаря помощи людей вокруг меня я сумел сохранить голову холодной и быть сконцентрированным. Надеюсь, что следующий год будет лучше, мне хотелось бы остаться. Чувствую, что у меня ещё много работы, ведь мы только начали работать над тем, чтобы жить ответственно. Хочу помочь Формуле-1, хочу помочь „Мерседесу“ на этом пути», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.