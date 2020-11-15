Вольф — об уходе из «Мерседеса»: этот момент ещё не настал

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился впечталениями от победы Льюиса Хэмилтона на Гран-при Турции.



«Сегодняшняя гонка показывает, насколько Льюис способен приспосабливаться к той или иной ситуации. Он был единственным, кто держался сегодня, и в этом разница.



Посмотрите, что произошло, Льюис был голоден, как лев, а в концовке гонки он и вовсе ехал на сликах.Не вижу, чтобы у кого-то исчезла мотивация.



Думаю, мы оба являемся друг для друга факторами. Если бы я ушёл из команды, то „Мерседес“ продолжил бы выигрывать в будущем. Это моя обязанность. Но этот момент ещё не настал», — приводит слова Тото Вольфа BBC.