Феттель: может, нам стоит почаще оставлять Бинотто дома?

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Турции, где он занял третье место и завоевал первый подиум в сезоне-2020. Подводя итоги гонки, Феттель пошутил, что команде нужно чаще оставлять руководителя команды Маттиа Бинотто дома — Бинотто следил за ходом гонки из Маранелло.
Нынешний сезон станет для Феттеля последним в составе «Феррари» — в 2021 году он перейдёт в «Астон Мартин».
«Мы набрали больше всего очков в нынешнем сезоне, когда Бинотто не было. Может быть, нам стоит почаще оставлять его дома? Нет, я так не думаю, конечно», — сказал Феттель в послегоночном интервью в эфире Sky Sports.
Победу в гонке завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересу, третьим финишировал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 12-м. Его напарник Пьер Гасли пришёл к финишу на 13-й позиции.
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