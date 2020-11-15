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Квят: к счастью, не допустил много ошибок

Квят: к счастью, не допустил много ошибок
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от Гран-при Турции, признав, что испытывает разочарование из-за того, что в столь сложной гонке ему не удалось набрать очки.

«Гонка не была насыщена событиями. Я просто пилотировал и занял 12-е место. Мы не могли сделать большего. Немного разочарован, не очень приятно сражаться с болидом всю гонку и не получить очки. Было тяжело. К счастью, совершил не так уж много ошибок, кроме одного разворота. Так что хорошо, что привёз машину к финишу в столь непростых условиях. Это была хорошая тренировка на концентрацию. В целом у нас не было темпа на влажной трассе на протяжении всего уик-энда. Машина не была в рабочем окне. Нужно понять, что мы делали неправильно, и извлечь ошибки», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».

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