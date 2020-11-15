Стролл не понимает, как стал девятым после лидирования с 10-секундным отрывом

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал финиш на девятом месте после того, как он лидировал первую половину гонки.



«Комплект шин был свежим, но он вновь очень сильно гранулировался, и темпа не было. Нам нужно это изучить. Сегодня ситуация была просто ужасной. Я не понимаю… У нас было столь сильное гранулирование на первом комплекте промежуточных шин, мы решили совершить пит-стоп, теряя несколько секунд на круге. Не знаю, откуда взялось это гранулирование, оно происходило постоянно.



Разочаровывает, когда ты лидируешь с преимуществом в десять секунд и финишируешь девятым. Не понимаю, как это произошло. То есть да, дело было в гранулировании, но нам нужно изучить, почему оно так сильно по мне ударило», — приводит слова Стролла Crash.