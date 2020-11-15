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Стролл не понимает, как стал девятым после лидирования с 10-секундным отрывом

Стролл не понимает, как стал девятым после лидирования с 10-секундным отрывом
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал финиш на девятом месте после того, как он лидировал первую половину гонки.

«Комплект шин был свежим, но он вновь очень сильно гранулировался, и темпа не было. Нам нужно это изучить. Сегодня ситуация была просто ужасной. Я не понимаю… У нас было столь сильное гранулирование на первом комплекте промежуточных шин, мы решили совершить пит-стоп, теряя несколько секунд на круге. Не знаю, откуда взялось это гранулирование, оно происходило постоянно.

Разочаровывает, когда ты лидируешь с преимуществом в десять секунд и финишируешь девятым. Не понимаю, как это произошло. То есть да, дело было в гранулировании, но нам нужно изучить, почему оно так сильно по мне ударило», — приводит слова Стролла Crash.

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