«Одно из величайших достижений в истории». Росберг восхитился Хэмилтоном

Чемпион мира Формулы-1 2016 года, бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг восхитился достижением экс-напарника по команде Льюиса Хэмилтона, который сегодня, 15 ноября, завоевал седьмой в карьере чемпионский титул.

«Семикратный чемпион. Это сумасшествие. Полностью заслуженно. Очевидно, одно из величайших достижений в истории спорта. Поздравляю Льюиса. Наслаждайся празднованием с семьёй и друзьями», — написал Нико на своей странице в «Твиттере».

Напомним, сегодня Льюис Хэмилтон завоевал победу на Гран-при Турции. С учётом того, что его напарник Валттери Боттас не набрал ни одного очка, британец досрочно, за три этапа до конца сезона оформил завоевание титула.

Росберг был последним, кто нанёс поражение Хэмилтону. После ухода Нико из Ф-1 Льюис неизменно становился чемпионом.