Гонщики «Рено» прокомментировали своё столкновение на старте

Пилоты «Рено» Даниэль Риккардо и Эстебан Окон рассказали, при каких обстоятельствах они столкнулись после старта в первом повороте. Австралиец, боровшийся с Льюисом Хэмилтоном, отправил в разворот француза, ехавшего по внешнему радиусу. Позднее на первом круге Окона развернуло ещё раз — после контакта с Валттери Боттасом.



«Мы отлично стартовали, но я оказался зажат в первом повороте между Льюисом и Эстебаном, так что мне некуда было деваться, и я задел болид напарника — последняя вещь, которую ты хочешь сделать. Мы потеряли из-за инцидента пару мест, а когда перешли на промежуточные шины, то просто не могли заставить их долго работать», — отметил Риккардо.



«На старте меня дважды ударили, на чём были потеряны все шансы на хорошие очки. Я был доволен своим стартом — вероятно, лучшим за год. В первом повороте я был третьим или четвёртым, но потом мне не повезло с разворотом, когда Льюис оказался рядом с Даниэлем, зацепившим зад моей машины. Потом меня ударили в девятом повороте, что привело к проколу заднего колеса. После этого уже было трудно отыграться», — добавил Окон.