Шварцман разместил совместное с Хэмилтоном фото и поздравил его с завоеванием титула
Воспитанник программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари», пилот команды Формулы-2 Prema Роберт Шварцман, поздравил гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с завоеванием седьмого титула чемпиона мира в Формуле-1. При этом россиянин разместил совместное фото с британцем.
«Поздравляю Льюиса Хэмилтона с седьмым титулом чемпиона мира Формулы-1. Это огромное достижение», — написал Шварцман на своей странице в «Твиттере».
Напомним, сегодня, 15 ноября, Льюис Хэмилтон на автодроме «Истанбул-Парк» завоевал победу на Гран-при Турции. С учётом того, что его напарник Валттери Боттас не набрал ни одного очка, британец досрочно, за три этапа до конца сезона, оформил завоевание титула.
Хэмилтон завоевал титул в четвёртый раз подряд.
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