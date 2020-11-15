Шварцман разместил совместное с Хэмилтоном фото и поздравил его с завоеванием титула

Воспитанник программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари», пилот команды Формулы-2 Prema Роберт Шварцман, поздравил гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с завоеванием седьмого титула чемпиона мира в Формуле-1. При этом россиянин разместил совместное фото с британцем.

«Поздравляю Льюиса Хэмилтона с седьмым титулом чемпиона мира Формулы-1. Это огромное достижение», — написал Шварцман на своей странице в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 15 ноября, Льюис Хэмилтон на автодроме «Истанбул-Парк» завоевал победу на Гран-при Турции. С учётом того, что его напарник Валттери Боттас не набрал ни одного очка, британец досрочно, за три этапа до конца сезона, оформил завоевание титула.

Хэмилтон завоевал титул в четвёртый раз подряд.