Феттель: Хэмилтон — лучший пилот нашей эры

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель прокомментировал достижение гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который сегодня, 15 ноября, завоевал седьмой титул в карьере и сравнялся по этому показателю с легендарным Михаэлем Шумахером.
«Конечно, он лучший пилот нашей эры. Мне кажется, сравнивать с другими поколениями тяжело. Как можно сравнить Фанхио или Мосса с нашим поколением? Это невозможно. Возможно, в те времена мы были бы бесполезны. Возможно, мы бы наложили в штаны от тех машин. А быть может, те пилоты не смогли бы выступать в наше время, потому что болиды очень быстры.
Для меня Михаэль Шумахер всегда будет лучшим, но как бы то ни было Льюис — величайший в нашу эру, в этом нет сомнений, посмотрите на его достижения. Он завоевал столько побед и поулов. Сегодня он доказал, что лучший", — приводит слова Феттеля Crash.
- 15 ноября 2020
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