Видео: Леклер, Перес и Феттель сражаются за подиум на финише Гран-при Турции
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью конца последнего круга гонки Гран-при Турции на автодроме «Истамбул-парк». Позади уверенно выигравшего гонку пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона шла интересная борьба за вторую позицию. Гонщик «Феррари» Шарль Леклер опередил Серхио Переса, однако в попытке отстоять позицию допустил ошибку перед финальной секцией трассы, широко зашёл в поворот и в итоге пропустил не только Переса, но и своего партнёра по команде Себастьяна Феттеля. Леклер с трудом удержал четвёртое место, финишировав прямо перед испанским представителем «Макларена» Карлосом Сайнсом.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
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