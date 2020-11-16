Феттель: Леклер самая большая будущая звезда Ф-1, даже больше, чем Ферстаппен

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель оценил карьерные перспективы напарника по команде Шарля Леклера. По его словам, монегаск станет самой большой звездой Формулы-1 и будет превосходить даже гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, которого считают едва ли не самым талантливым пилотом своего поколения.

«Думаю, Шарль — самая большая будущая звезда. Даже больше, чем Ферстаппен. Через десять лет никто не будет вспоминать, что сегодня он не завоевал подиум», — приводит слова Феттеля GPblog.

Напомним, на Гран-при Турции Шарль Леклер долгое время занимал третье место. На последнем круге он атаковал Серхио Переса и прошёл его в одном из поворотов, поднявшись на второе место. Но через несколько мгновений монегаск совершил ошибку. В результате он не только вернул вторую позицию Пересу, но и упустил третью, пропустив вперёд именно Феттеля.