Феттель: Леклер самая большая будущая звезда Ф-1, даже больше, чем Ферстаппен

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель оценил карьерные перспективы напарника по команде Шарля Леклера. По его словам, монегаск станет самой большой звездой Формулы-1 и будет превосходить даже гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, которого считают едва ли не самым талантливым пилотом своего поколения.
«Думаю, Шарль — самая большая будущая звезда. Даже больше, чем Ферстаппен. Через десять лет никто не будет вспоминать, что сегодня он не завоевал подиум», — приводит слова Феттеля GPblog.
Напомним, на Гран-при Турции Шарль Леклер долгое время занимал третье место. На последнем круге он атаковал Серхио Переса и прошёл его в одном из поворотов, поднявшись на второе место. Но через несколько мгновений монегаск совершил ошибку. В результате он не только вернул вторую позицию Пересу, но и упустил третью, пропустив вперёд именно Феттеля.
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