Косаченко: Боттас сложил лапки. Если нет мотивации, не занимай место другого пилота

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, прокомментировала слабое выступление пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса на Гран-при Турции. Финн не смог навязать борьбу напарнику Льюису Хэмилтону. В результате британец выиграл гонку и завоевал седьмой чемпионский титул.
«Необычной в гонке показалась гигантская разница между Хэмилтоном и его партнёром по команде Боттасом. Вот это действительно удивительно. Не всегда настолько бледно выступает Боттас. Сегодня он сложил лапки и ошибался бесконечное количество раз. Если у тебя нет мотивации, не выходи на гонки, не выступай за самую крутую команду, не получай большие гонорары, не занимай место пилота, у которого есть мотивация», — приводит слова Косаченко «Р-Спорт».
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