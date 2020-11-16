Ветров: Квяту за гонку поставил «четвёрочку»

Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров подвёл итоги Гран-при Турции, который выиграл гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, став семикратным чемпионом Формулы-1.



«Если бы меня спросили о том, кто выиграет Гран-при Турции за несколько часов до гонки, я бы сказал, что победит именно Хэмилтон. Да, он начал гонку шестым, долгое время не вырывался вперёд. Но дело в том, что Льюис очень хладнокровный, он полностью учёл погодные условия и ошибки соперников. Это умение просчитывать ситуацию и помогло ему добиться успеха в сложных погодных условиях. Впрочем, Хэмилтон и «Мерседес» уже не раз демонстрировали свою тактическую прозорливость. Ментально Льюис сегодня сильнее всех.



Результат Квята оцениваю позитивно. Даня на этот раз не только впереди напарника, но и выше Валттери Боттаса на «Мерседесе». Это о чём-то говорит. Все-таки эта дождевая гонка — удержаться на трассе в таких условиях нелегко. Я бы Квяту за эту гонку поставил «четвёрочку», а Боттасу — жирный кол.



Феттель, впервые в сезоне доехал до пьедестала? Четырёхкратный чемпион мира весь год должен был бороться за высокие позиции. Что он делал в этом сезоне? Леклер всё время был впереди него», — цитирует Ветрова Sportbox.



Напомним, вторым на Гран-при Турции финишировал гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, третьим – пилот Феррари Себастьян Феттель. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» стал 12-м.

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