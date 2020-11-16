В «Рейсинг Пойнт» не считают, что зря позвали лидировавшего Стролла на пит-стоп

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр подвёл итоги Гран-при Турции, в котором Серхио Перес стал вторым, а Лэнс Стролл, стартовавший с поула и лидировавший значительную часть дистанции, финишировал на 9-й позиции.



«Жаль, что Лэнс не был вознаграждён результатом, которого заслуживал. Он очень хорошо справился со стартовым давлением, реализовав поул. Сегодня Стролл был безупречен и вырвался вперед более чем на 10 секунд, когда его шины работали, как ожидалось.



Было сложно судить об условиях, но мы сделали правильный выбор, поставив Лэнсу свежий комплект промежуточных шин вместо того, чтобы ждать благоприятных условий, которые в итоге так и не наступили. Нам нужно выяснить, почему у него начал гранулироваться новый комплект, ведь это помешало ему подняться на подиум вместе с Пересом.



Мы можем гордиться тем, что в очень сложных условиях лидировали двумя машинами в большей части гонки. Как и следовало ожидать от Чеко, он отлично справился с дождевыми шинами в начале, что позволило команде идеально рассчитать момент для перехода на промежуточные. Очень сложно в постоянно меняющихся условиях проехать 48 кругов на промежуточных шинах, но он смог это сделать и финишировать вторым», — приводит слова Зафнаура RaceFans.