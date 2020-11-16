Оруджев назвал героя Гран-при Турции и оценил жалобы на несоответствие этапа уровню Ф-1

Пилот программы «СМП Рейсинг» Егор Оруджев рассказал, кого бы он назвал героем Гран-при Турции Формулы-1: Льюиса Хэмилтона, Серхио Переса, Себастьяна Феттеля, Лэнса Стролла или кого-то другого, а также прокомментировал жалобы на то, что этап не соответствовал уровню «Королевских гонок».

«Пожалуй, все тут герои, а главный, безусловно, Хэмилтон. Он опять показал свой уровень и умение в сложных ситуациях выжимать максимум. Опять потрясающая работа с резиной, которая и принесла ему победу. Выиграл со стилем. Остальные в списке тоже провели потрясающую гонку, но у Хэмилтона титул, поэтому это особенно надо выделить.

Формула 1 – это бизнес и шоу. Асфальт помог создать шоу. И шоу удалось. С точки зрения гонщика это ужас. Сам помню, как переложили покрытие на «Хунгароринге» в 2016 году, и Формула V8 3.5 первая приехала «обкатывать» его. Совсем новый асфальт буквально покрыт слоем масла, держака нет. И чтобы всю эту грязь почистить и накатать держак, требуется несколько дней непрерывной езды. В дождь же это становится настоящим катком. Колёса, по сути, не цепляются за асфальт, и даже на пятой передаче по прямой машина может буксовать. Могу сказать, что удовольствия получаешь мало от такой езды. Зато шоу для зрителей ещё то», — сказал Оруджев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».