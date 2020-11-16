Оруджев: видимо, я сторонник заговора, что со второй машиной «Ред Булл» что-то не то

Пилот программы «СМП Рейсинг» Егор Оруджев ответил на вопрос, кто, по его мнению, должен в следующем сезоне стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл»: Александер Албон, Серхио Перес или Нико Хюлькенберг.
«Для меня это сложный вопрос. Я бы скорее задал вопрос: а поедет ли вторая машина «Ред Булл» с любым из них? Я знаком близко с Албоном и вижу, на каком уровне Макс. Но такой разницы в скорости быть не должно.
Также я знаком и с Пьером Гасли, и в начале 2019 года такой разницы тоже не должно было быть. Я, видимо, сторонник заговора, что со второй машиной что-то не то либо Макс умеет ездить на другом, «особенном» уровне от пилотов Формулы-1. Но тогда ни Хюлькенберг, ни Перес сильно ближе к Максу не станут. В общем, сильно удивлюсь, если выбор падет на Нико и он поедет в темпе Макса. Но, как и все, удивлюсь приятно», — сказал Оруджев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 16 ноября 2020
-
12:28
-
12:00
-
11:32
-
11:09
-
10:01
-
09:45
-
09:12
-
09:05
-
09:00
-
00:53
- 15 ноября 2020
-
23:08
-
21:59
-
20:59
-
19:57
-
19:24
-
19:18
-
19:08
-
19:03
-
18:58
-
18:51
-
18:46
-
18:20
-
17:59
-
17:46
-
17:46
-
17:35
-
17:31
-
17:24
-
17:23
-
17:18
-
16:53
-
16:29
-
16:24
-
16:18
-
16:06