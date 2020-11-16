Оруджев: видимо, я сторонник заговора, что со второй машиной «Ред Булл» что-то не то

Пилот программы «СМП Рейсинг» Егор Оруджев ответил на вопрос, кто, по его мнению, должен в следующем сезоне стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл»: Александер Албон, Серхио Перес или Нико Хюлькенберг.



«Для меня это сложный вопрос. Я бы скорее задал вопрос: а поедет ли вторая машина «Ред Булл» с любым из них? Я знаком близко с Албоном и вижу, на каком уровне Макс. Но такой разницы в скорости быть не должно.

Также я знаком и с Пьером Гасли, и в начале 2019 года такой разницы тоже не должно было быть. Я, видимо, сторонник заговора, что со второй машиной что-то не то либо Макс умеет ездить на другом, «особенном» уровне от пилотов Формулы-1. Но тогда ни Хюлькенберг, ни Перес сильно ближе к Максу не станут. В общем, сильно удивлюсь, если выбор падет на Нико и он поедет в темпе Макса. Но, как и все, удивлюсь приятно», — сказал Оруджев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».