Жак Вильнёв сделал редкий комплимент в адрес Лэнса Стролла

Чемпион Формулы-1 1997 Жак Вильнёв часто критикует пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла, который, по его мнению, находится в «Королевских гонках» исключительно из-за денег отца. Но после Гран-при Турции юный канадец всё же удостоился похвалы от 49-летнего ветерана.



«В квалификации в исполнении Стролла был исключительный круг. В отличие от нескольких других гонщиков, он не совершил никаких ошибок и воспользовался, в частности, нерешительностью Макса Ферстаппена в его последней попытке.



Право, на этот раз мне не за что его критиковать. Про его выступление нельзя говорить: «Повезло». Он на самом деле ехал хорошо.



Лэнс блестяще выступил в квалификации в Монце в 2017 году, а также в Баку, когда поднялся на подиум. Стролл явно чувствует себя хорошо в тяжёлых условиях», — приводит слова Вильнёва GrandPX.