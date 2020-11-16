Экс-пилот «Ред Булл»: Ферстаппен запорол гонку в Турции. Худшее выступление в его карьере

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос подвёл итоги Гран-при Турции, отдельно прокомментировав выступление гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Льюис Хэмилтон — живая легенда. Это к тому, как он одержал эту победу. Макс же словно провалился под лёд. Это было одно из его худших выступлений за карьеру в Формуле-1. Не думаю, что ему удалось полностью отпустить произошедшее в субботней квалификации.
Старт был ужасным. Очень плохое начало. В прошлом году мы видели подобное на Гран-при Австрии, но тогда Ферстаппен вернулся в борьбу. В этот раз у него тоже был шанс, для этого требовалось опередить Переса. Но Макс был слишком нетерпелив.
Хороший пит-стоп имел огромное значение. Время решает всё, это была ошибка Макса в гонке. Если бы он не расстроился, когда выезжал с пит-лейна, то, возможно, смог бы опередить Переса и его гонка выглядела совсем иначе. Но он пропустил мексиканца и в итоге оказался очень нетерпеливым. Ему следовало оставить место между своей машиной и болидом Переса, ведь Макс знал, что Перес собирался разрезать траекторию перед ним. Серхио сделал именно это, а Макс потерял всю свою прижимную силу, а потом просто стал пассажиром в своей машине. Из-за разочарований Ферстаппена крутило на трассе всё больше и больше, он запорол гонку», — цитирует Дорнбоса Racingnews365.
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