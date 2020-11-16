Жак Вильнёв: в Турции мы вновь увидели Ферстаппена-дебютанта

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв отметил, что сложные погодные условия на Гран-при Турции показали нехватку опыта у молодых Макса Ферстаппена и Шарля Леклера.



«Ферстаппен, кажется, стал более спокойным и зрелым за несколько лет. Он пилотирует как чемпион. Однако вчера мы снова увидели Макса из его дебютного сезона. Ферстаппен был слишком агрессивен и совершал те же ошибки, что и в ранние годы в Формуле-1. И он, и Шарль Леклер были слишком агрессивны и особенно нетерпеливы. Они чересчур сильно атаковали в самые неподходящие моменты. Им явно не хватила опыта по сравнению с пилотами на подиуме», — приводит слова Вильнёва GPblog.



Напомним, Гран-при Турции выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, третьим – представитель «Феррари» Себастьян Феттель. Леклер стал четвёртым, Ферстаппен – шестым.