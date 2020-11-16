Хэмилтон – о рыцарском титуле: не считаю себя героем. Я никого не спасал

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после завоевания седьмого титула в Формуле-1 рассказал, как относится к предложениям наградить его рыцарским званием за успехи в автоспорте.



«Я не могу сказать ничего нового по сравнению с тем, что уже говорил. Когда я думаю о такой чести, то вспоминаю о людях вроде своего деда, служившим в войну, о капитане Томе Муре, который стал рыцарем и ждал этого 100 лет. О медсёстрах и врачах, спасающих жизни в самое непростое время в истории. О невоспетых героях. Но себя я таковым не считаю. Я никого не спасал. Это невероятная честь, которой удостаивается небольшая группа людей.

Всё, что могу сказать, — это то, что стоял на Гран-при Турции на подиуме и слушал гимн своей страны. Я очень горжусь этим и тем, что являюсь британцем. Как я уже говорил, это действительно особенный момент, когда я могу представлять свою нацию», – цитирует Хэмилтона RaceFans.