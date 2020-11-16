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Виктор Кирьянов переизбран на пост президента РАФ

Виктор Кирьянов переизбран на пост президента РАФ
Авто 0

Российская автомобильная федерация (РАФ) сообщила, что Виктор Кирьянов переизбран на пост президента организации на четырёхлетний срок.

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране выборы проходили в формате электронного голосования. За кандидатуру Кирьянова проголосовали 54 региона из 57.

«Дорогие друзья! Ваше доверие мне как президенту РАФ показывает одобрение моей предвыборной платформы, и ваше согласие с тем, куда в ближайшие годы необходимо направить усилия, чтобы федерация стала ещё более мощной и гибкой.

Это позволит нам двигаться вперёд в стремительно меняющемся мире, чтобы не отставать от мирового прогресса в области автомобилестроения, цифровизации человеческой деятельности и с учётом тех проблем, что создала нам всемирная пандемия коронавируса. Благодарю вас за поддержку моей кандидатуры», — приводит слова Кирьянова пресс-служба РАФ.

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