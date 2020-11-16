«Рейсинг Пойнт» нашла причину повышенного износа шин, стоившего Строллу лидерства

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» сообщила, что причиной повышенного износа шин у Лэнса Стролла на Гран-при Турции стала поломка переднего антикрыла.



«При осмотре машины после гонки мы нашли повреждение нижней части антикрыла, что и стало причиной гранулирования шин во время второго и третьего отрезков на промежуточной резине. Одна из вспомогательных плоскостей переднего антикрыла оторвалась и застряла в конструкции, что привело к значительной потере прижимной силы в задней части болида и, как следствие, гранулированию шин», — гласит заявление «Рейсинг Пойнт».



Напомним, по итогам Гран-при Турции Лэнс Стролл, стартовавший с поула и лидировавший значительную часть дистанции, финишировал на девятой позиции. Он был вынужден совершить второй пит-стоп, но и после него вновь столкнулся с износом покрышек.