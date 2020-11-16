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Ферстаппен раскрыл причину неудачного выступления в Турции

Ферстаппен раскрыл причину неудачного выступления в Турции
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о причинах неудачного выступления на Гран-при Турции.

«Не так было всё, что только могло. Оказалось, что поправка настроек моего переднего антикрыла была неверной. С одной стороны отклонение угла атаки антикрыла от нужных настроек составило семь градусов. Это очень много.

Обычно поправки в угол атаки переднего крыла составляют один градус. Но разница в семь градусов — это очень много. Что может сделать гонщик в подобной ситуации? Из-за этого у нас почти ничего не работало.

Обгон Переса? Я даже не пытался, я просто пытался удержаться за ним, как вдруг возникла недостаточная поворачиваемость. После этого всё было кончено. Оставшуюся часть гонки я провёл в поезде из других машин. С такими настройками переднего антикрыла ты как гонщик вообще ничего не можешь сделать», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.

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