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Тодт рассказал, следит ли Михаэль Шумахер за карьерой сына

Тодт рассказал, следит ли Михаэль Шумахер за карьерой сына
Авто / Формула-1 0

Президент ФИА Жан Тодт рассказал о состоянии Михаэля Шумахера.

«Я всегда осторожно отвечаю на вопрос о состоянии Михаэля Шумахера. Я вижусь с ним один или два раза в месяц, и мой ответ остаётся прежним: он окружён теплотой и заботой. Нам остаётся только пожелать ему и семье, чтобы ситуация налаживалась.

Конечно, Михаэль следит за выступлениями сына. Вероятно, в следующем году Мик станет пилотом Формулы-1. Это станет для него большим вызовом. А мы просто будем рады возвращению фамилии Шумахер в высшую категорию автоспорта», — приводит слова Жана Тодта французский RTL.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, получил в результате падения тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.

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