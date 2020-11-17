Райкконен – о проблемах «Феррари»: я был их пилотом много лет, и это не первый раз

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился мыслями о проблемах, которые испытывает «Феррари» в нынешнем сезоне.
«Не знаю, что сказать по этому поводу. Я был пилотом «Феррари» в течение многих лет, и это не первый раз, когда они в один год становятся очень сильными, а в следующем сезоне — неконкурентоспособными.
В 2008-м мы боролись за титул, а в 2009-м у нас совершенно не было темпа. Я вижу некоторое сходство с нынешней ситуацией после того, как у «Феррари» была машина-победитель в 2019 год.
То же самое происходило и в моё время в «Макларене» — один сезон они были конкурентоспособными, а в следующем — выбывали из игры. Это очень часто случается в Формуле-1.
Некоторые проблемы «Скудерии» с двигателем в этом году коснулись и нас в «Альфа Ромео». Но я уверен, что они смогут прибавить. Не вижу причин, по которым они этого не сделают», — приводит слова 41-летнего финна GrandPX.
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