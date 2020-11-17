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Иностранцы возмутились шуткой российского гонщика Мазепина про годовщину коронавируса

Иностранцы возмутились шуткой российского гонщика Мазепина про годовщину коронавируса
Авто / Формула-1 0

Иностранных пользователей «Твиттера» возмутил пост российского пилота Формулы-2 Никиты Мазепина, который тот опубликовал в «сториз» своего «инстаграма».

«Прошёл 1 год с того момента, как парень в Ухане съел летучую мышь. С днём рождения, коронавирус», — написал Мазепин.

Фото: instagram.com/nikita_mazepin

В соцсетях такое отношение к Covid-19 вызвало бурную негативную реакцию. Российского гонщика начали критиковать.

«Этот парень будет напарником Мика Шумахера в следующем году? Окей. ☹
Я так зол на Мазепина, нам не нужно больше таких людей в Ф-1.
К чёрту Никиту Мазепина, я его ненавижу!
Никита Мазепин, ты отвратителен! Неужели действительно считаешь, что люди этого не увидят?» — такие сообщения оставляют пользователи «Твиттера».

Однако были и те, кто призвал не относиться слишком серьёзно к этой публикации.

«В одном я уверен. Никита Мазепин умеет разозлить людей.
Бросьте, не всё же должно быть серьёзно.
Боттас про летучую мышь в Ухане — смешная шутка; Мазепин про летучую мышь в Ухане — ужасный человек!» — отметил ряд пользователей.

Напомним, нынешний сезон Никита Мазепин проводит в Ф-2. На данный момент он занимает шестое место в общем зачёте, имея в активе 140 очков. Отставание от лидирующего Мика Шумахера составляет 51 очко. По слухам, в следующем сезоне Мазепин будет выступать в Формуле-1 в составе американской команды «Хаас».

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