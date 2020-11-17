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Марко рассказал, как механики «Ред Булл» ошиблись и усложнили гонку Ферстаппена

Марко рассказал, как механики «Ред Булл» ошиблись и усложнили гонку Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, чем были вызваны проблемы с антикрылом у Макса Ферстаппена на Гран-при Турции.

«На новом переднем антикрыле резьба для регулировки идёт в противоположном направлении по сравнению со старым вариантом. Это привело к несогласованным действиям. Но корректировка регулировок не вносилась до первого разворота», — приводит слова Марко GPblog.

На пит-стопе Ферстаппен хотел, чтобы ему отрегулировали переднее крыло. Один механик, вероятно, повернул регулировочный механизм в одну сторону, а другой — в обратную. Это и привело к тому, что переднее антикрыло оказалось перекошено. Но по словам Марко, разворот Макса в борьбе с Пересом нельзя оправдать этой проблемой.

«Когда вы едете так близко позади кого-то на торможении перед поворотом, то ясно, что вы теряете прижимную силу вообще», — добавил консультант «Ред Булл».

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