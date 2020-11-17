«Хаас» уже подписал контракты с Мазепиным и Шумахером

Американская команда Формулы-1 «Хаас» уже фактически определилась со своим составом на сезон-2021. Как ранее предполагалось, «Хаас» планирует выступать с двумя новичками из Формулы-2 — российским пилотом Никитой Мазепиным и немецким гонщиком Миком Шумахером, представляющим Академию «Феррари». По информации корреспондента «Чемпионата» Максима Вершинина, «Хаас» уже подписал контракты с обоими пилотами, однако пока не готов о них объявлять.



Дело в том, что Мазепину на данный момент не гарантирована суперлицензия, позволяющая выступать в Формуле-1. Россиянину нужно набрать ещё восемь баллов, чтобы получить желанные 40 для суперлицензии. Для этого Никите нужно занять в личном зачёте Формулы-2 в сезоне 2020 года место не ниже седьмого. Сейчас россиянин делит с Робертом Шварцманом пятое-шестое места и опережает идущего восьмым Чжоу Гуаньюя на 20,5 очков.



Если Мазепин слабо проведёт два финальных этапа Формулы-2 и выпадет из семёрки, то рискует не получить суперлицензию, и контракт с «Хаасом» окажется под вопросом. Однако сама команда рассчитывает на сотрудничество с россиянином и уже изучает варианты с привлечением новых спонсоров из России.

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