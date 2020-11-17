Источник: Санкт-Петербург примет один из этапов WSBK сезона-2021
Руководитель гоночной серии WSBK Грегорио Лавилья рассказал, что в следующем сезоне чемпионата в календаре будут представлены три трассы, прежде не принимавшие этапы WSBK.
Одной из них станет «Игора Драйв», расположенная в Санкт-Петербурге, сообщает Speedweek. Ещё две новые локации — Индонезия и Кувейт или Бахрейн.
Всего в предварительном календаре на следующий сезон представлен четырнадцатью локациями. Ниже приведён их полный список.
Херес (Испания)
Барселона (Испания)
Арагон (Испания)
Портиман (Португалия)
Эшторил (Португалия)
Мизано (Италия)
Охерслебен (Германия)
Донингтон-Парк (Великобритания)
Маньи-Кур (Франция)
Ассен (Нидерланды)
Санкт-Петербург (Россия)
Кувейт или Бахрейн
Филипп-Айленд (Австралия)
Ломбок (Индонезия).
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