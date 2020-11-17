Источник: Санкт-Петербург примет один из этапов WSBK сезона-2021

Руководитель гоночной серии WSBK Грегорио Лавилья рассказал, что в следующем сезоне чемпионата в календаре будут представлены три трассы, прежде не принимавшие этапы WSBK.

Одной из них станет «Игора Драйв», расположенная в Санкт-Петербурге, сообщает Speedweek. Ещё две новые локации — Индонезия и Кувейт или Бахрейн.

Всего в предварительном календаре на следующий сезон представлен четырнадцатью локациями. Ниже приведён их полный список.

Херес (Испания)

Барселона (Испания)

Арагон (Испания)

Портиман (Португалия)

Эшторил (Португалия)

Мизано (Италия)

Охерслебен (Германия)

Донингтон-Парк (Великобритания)

Маньи-Кур (Франция)

Ассен (Нидерланды)

Санкт-Петербург (Россия)

Кувейт или Бахрейн

Филипп-Айленд (Австралия)

Ломбок (Индонезия).