В 2021 году в Формуле-1 будет сразу два сейфти-кара — от «Мерседеса» и «Астон Мартин»

В следующем сезоне Формулы-1 грядут заметные изменения в организационном плане. Так, в чемпионате будут сразу две машины сейфти-кар. К «Мерседесу» в этой роли присоединится «Астон Мартин», сообщает RaceFans.
Кроме того в Ф-1 появится и скорая помощь марки «Астон Мартин». Уже сейчас известно, что «Мерседес» отработает на 11 этапах следующего сезона, а «Астон Мартин» — на 12.
«Астон Мартин» будет самостоятельно выбирать этапы, на которых будет заменять «Мерседес». Решение продиктовано рынком. «Астон Мартин» будет выбирать страны, где имеет наибольшее влияние.
Напомним, что в следующем сезоне в чемпионате Формулы-1 появится и заводская команда «Астон Мартин», которая станет правопреемницей «Рейсинг Пойнт». В её составе будут выступать Лэнс Стролл и Себастьян Феттель.
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