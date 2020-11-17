Бинотто порадовался успехам Феттеля на Гран-при Турции

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями о недавнем успехе Себастьяна Феттеля на Гран-при Турции. Напомним, немец в Стамбуле занял третье место. По словам Бинотто, этот результат очень важен для Феттеля, чей последний сезон в «Скудерии» не задался.

«Я очень рад за Феттеля. Подиум был важен для него. Сезон для него был тяжёлым. Мне кажется, что хотя бы к концу сезона он стал чувствовать себя в болиде комфортнее. Он выступает лучше.

В Турции у него получился отличный старт, он был стабилен и шёл с хорошим темпом. Себастьян умело работал с резиной и удерживал позицию. На последнем круге он воспользовался шансом, и я рад за него. Он финишировал третьим и был близок к Пересу", — приводит слова Бинотто Motorsport.