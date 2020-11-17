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Хэмилтон признан самым влиятельным темнокожим британцем 2020 года

Хэмилтон признан самым влиятельным темнокожим британцем 2020 года
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признан самым влиятельным темнокожим человеком Великобритании в 2020 году по версии рейтинга Powerlist 2021, сообщает BBC.

При распределении мест основной упор делался на вопросы пандемии коронавируса и проблему расового неравенства. Второе место в рейтинге у профессора Кевин Фентона, он занимается исследованием коронавируса. Тройку лучших замкнул популярный исполнитель Stormzy.

Среди других известных спортсменов в списке оказались футболисты сборной Англии Рахим Стерлинг и Маркус Рашфорд, чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и легкоатлетка Дина Эшер-Смит.

Напомним, в минувшие выходные Хэмилтон завоевал титул чемпиона мира в седьмой раз, догнав по этому показателю Михаэля Шумахера.

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