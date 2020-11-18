Бинотто: отзывы по двигателям «Феррари» на сезон-2021 и -2022 очень многообещающие

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что итальянская команда довольна работой по двигателями, которые будут использоваться в следующем сезоне и в 2022 году.
«В настоящее время «Феррари» не располагает лучшим двигателем, но в следующем году у нас может быть совершенно новая силовая установка. Мы много вложили в разработку мотора на 2021 и 2022 годы. Сейчас они проходят стендовые испытания, отзывы с точки зрения производительности и надёжности очень многообещающие.
У нас есть ограничения в отношении стендовых испытаний на 2021 год, поэтому мы должны действовать эффективно и творчески при их планировании. «Феррари» обладает возможностями для улучшений, и я доволен результатами, которые «Скудерия» добилась на сегодняшний день», — приводит слова Бинотто GrandPX.
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