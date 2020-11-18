Один из спонсоров «Ред Булл» отреагировал на скандал, вызванный словами Ферстаппена

Один из ключевых технических партнёров команды Формулы-1 «Ред Булл» Siemens ответил правительству Монголии, которое потребовало извинений от пилота Макса Ферстаппена за его поведение в ходе свободной практики Гран-при Португалии.



После аварии с Лэнсом Строллом Макс назвал канадца «монголом», пытаясь придать этому оскорбительный окрас.

«Компания Siemens не приемлет дискриминации или каких-либо личных нападок на отдельных лиц или группы граждан. Команда заверила нас, что были предприняты необходимые шаги для предотвращения повторения подобного инцидента. Господин Ферстаппен публично принёс извинения за своё поведение», — говорится в письме Siemens в адрес представителя Монголии при ООН Лундэга Пурэвсурэна.

Пресс-атташе Министерства культуры Монголии Унро Янчив заявила, что, как считает правительство страны, Ферстаппен ещё не принёс публичных извинений.

«Утверждение, что Макс Ферстаппен публично извинился, не соответствует действительности, и правительство Монголии ожидает ответа от его команды», — приводит слова Янчив британское издание Formula1News.

В заключение она добавила, что правительство Монголии продолжит «работать над этим вопросом, пока он не будет решён».