Марко: было бы хорошо, если «Альфа Таури» сможет обыграть «Феррари»

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийская команда предоставила сестринской «Альфа Таури» в нынешнем сезоне все необходимые инструменты для борьбы с «Феррари» в Кубке конструкторов.



«Завоевать третье место нереально. Было бы хорошо, если «Альфа Таури» сможет обыграть «Феррари». Победа Пьера Гасли в Монце, а также четвёртое и пятое места в других гонках — это плоды, которые стали результатом тесного сотрудничества «Альфа Таури» с «Ред Булл», — приводит слова Марко Planet F1.



Отметим, что Марко сделал своё заявление до старта гонки Гран-при Турции, где коллективу из Фаэнцы не удалось набрать очки, и теперь борьба с «Феррари» выглядит крайне маловероятной.



За три этапа до конца чемпионата «Феррари» занимает шестое место в Кубке конструкторов. В активе итальянской команды 130 очков. «Альфа Таури» (89) располагается на седьмой строчке.