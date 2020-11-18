Гоночный инженер Хэмилтона: в начале мне казалось, будто я работаю с рок-звездой
Гоночный инженер пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона Питер Боннингтон рассказал, что в начале сотрудничества британец напоминал ему рок-звезду.
«Раньше у меня был опыт работы с Михаэлем Шумахером. Он был настоящей легендой. За время работы с ним я многое почерпнул для себя. Потом в команду пришёл Льюис. Когда мы только начали сотрудничать, мне казалось, будто я работаю с рок-звездой.
Один чемпионский титул сложно сравнивать с другим. Но определённо нам каждый год нужно было становиться лучше, если мы хотели вновь оказаться на вершине. В таких отношениях очень важно доверять друг другу. Мы оба сильно выросли с тех пор, как начали работать вместе в 2013 году, когда я был ещё совсем молодым», – сказал Боннингтон в эфире Sky Sports.
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