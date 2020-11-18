Хэмилтон: никогда не был близок к переходу в «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что никогда не был близок к переходу в «Феррари».
«Нет, я никогда не был близок к переходу в „Феррари“. Мы время от времени общались, но никогда не проходили дальше обсуждения имеющихся опций — того, какие из них подходили нам, а какие нет. В итоге наши позиции так ни разу и не совпали. Думаю, важное значение имеет фактор выбора подходящего момента — всегда всё происходит по какой-то причине. В последние сезоны мой контракт всегда истекал не в тот же момент, что и у других гонщиков. Просто так сложилось.
Я сильно вырос в „Макларене“, но у них были ожидания от того, как именно гонщики себя ведут. Это не совпадало с тем, что я по своей природе всегда был не таким как все, нонконформистом. Прежде чем подписать контракт с „Мерседесом“, я попросил их позволить мне быть собой, пробовать что-то новое. И всё получилось», — приводит слова Хэмилтона Racefans.
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