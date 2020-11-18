Спортивный директор «Рено»: четыре пилота в пелотоне находятся на другом уровне

Спортивный директор «Рено» Алан Пермейн заявил, что пелотон Формулы-1 переполнен талантами, однако он может выделить четырёх пилотов, которые являются лучшими из всех гонщиков на стартовой решётке.



«В нынешнем пелотоне не так много пилотов этого уровня. Я говорю о том, что я вижу. Больше всего я наблюдал за Даниэлем Риккардо. Помимо него я бы назвал Хэмилтона, Леклера и Ферстаппена. Эти четверо находятся на совершенно другом уровне.

Это не неуважение к Эстебану Окону, но он отстаёт на половину десятой или десятую, и это отставание может остаться с ним на всю жизнь. Он изо всех сил старается сократить это отставание, он учится у Даниэля, где может, пытается делать то же, что и РИккардо. Он отлично справляется, и, если он сможет иметь такой же успех, то всё будет отлично.



Переход Риккардо в «Макларен»? Я каждую неделю говорю ему, что он ещё может изменить своё решение», — приводит слова Алана Пермейна GPBlog.



В минувшие выходные пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал чемпионом мира за три гонки до финала сезона. Этот титул стал для него седьмым, что позволило ему сравняться с рекордом Михаэля Шумахера.



Что касается Даниэля Риккардо, то он покинет «Рено» по окончании сезона-2020, продолжив карьеру в «Макларене». Место Риккардо в команде займёт двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, возвращающийся в пелотон после двух лет отсутствия.