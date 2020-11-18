Альберс: для Албона ситуацию уже невозможно спасти

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс считает, что дни Александера Албона в «Ред Булл» сочтены.
«В гонке Алекс Албон был в хорошей позиции, но снова умудрился навредить себе, когда его развернуло. Его ситуацию уже невозможно спасти. В пару к Максу Ферстаппену нужен более быстрый второй пилот, который помогал бы с развитием болида, собирал данные и помогал со стратегией.
Если бы Албон оказался между Хэмилтоном и Ферстаппеном, то Льюис был бы вынужден отвечать Албону ранней остановкой в боксах, однако Албон постоянно откатывается назад. Албон просто не способен оказывать поддержку Ферстаппену», — приводит слова Кристана Альберса GPBlog.
На Гран-при Турции Албон занимал третье место и даже недолго лидировал, так как совершил первый пит-стоп чуть позже соперников. Однако в итоге Албон занял в гонке седьмое место, финишировав прямо позади напарника по команде, Макса Ферстаппена.
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