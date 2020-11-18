Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель: между мною и «Феррари» больше нет былой любви

Феттель: между мною и «Феррари» больше нет былой любви
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что между ним и командой уже нет былых тёплых отношений.

«Очень тяжёлый сезон. Начал сомневаться в себе, потому что мне не удавалось добиться хороших результатов. Ситуация в „Феррари“ крайне непростая. Мы охладели друг к другу, между нами больше нет былой любви. Но я хочу как можно успешнее провести оставшиеся гонки в нынешнем сезоне», — приводит слова Себастьяна Феттеля Welt.

Напомним, после сезона 2020 года Феттель перейдёт в «Рейсинг Пойнт», команда будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской.

На Гран-при Турции в минувшие выходные Себастьян Феттель финишировал на третьей позиции и завоевал первый подиум в сезоне.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020