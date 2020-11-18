Феттель: между мною и «Феррари» больше нет былой любви
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что между ним и командой уже нет былых тёплых отношений.
«Очень тяжёлый сезон. Начал сомневаться в себе, потому что мне не удавалось добиться хороших результатов. Ситуация в „Феррари“ крайне непростая. Мы охладели друг к другу, между нами больше нет былой любви. Но я хочу как можно успешнее провести оставшиеся гонки в нынешнем сезоне», — приводит слова Себастьяна Феттеля Welt.
Напомним, после сезона 2020 года Феттель перейдёт в «Рейсинг Пойнт», команда будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской.
На Гран-при Турции в минувшие выходные Себастьян Феттель финишировал на третьей позиции и завоевал первый подиум в сезоне.
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