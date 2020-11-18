Райкконен — о высокой стоимости занятий автоспортом: это безумие

Чемпион мира 2007 года пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен назвал «безумием» стоимость выступлений в профессиональном картинге.



«Автоспорт всегда был очень дорогим видом спорта, даже когда я был молод. Но теперь слышу, что профессиональный картинг стоит столько же, сколько стоила Формула „Рено“ 20 лет назад, когда я выступал в этой категории. Это настоящее безумие.



Из-за этого молодым ребятам становится намного труднее заниматься автоспортом. Хорошие юношеские команды теперь получают полную поддержку автопроизводителей.



Будет ли мой сын заниматься гонками? Понятия не имею. Сегодня он хочет покататься на картинге, а завтра — заняться чем-то другим. Так и есть. Ему просто весело», — приводит слова Кими Райкконена Speedweek.