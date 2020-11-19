Ферстаппен выиграл первую гонку виртуального чемпионата VCO, россиянин Несов — третий

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем первого этапа серии виртуальных гонок ProSIM Virtual Competition Organisation, сообщает The Race. Ферстаппен выступал в паре с симрейсером Максимилианом Бенеке. Гонка прошла на виртуальной трассе «Мотеги».



В новой серии принимает участие большое количество «реальных» гонщиков, среди которых Ромен Грожан, Рубенс Баррикелло и его сын Эдуардо, Уилл Стивенс, Антонио ФЕликс да Кошта, ТОни Канаан, Марцин Томчик, Бетйске Виссер, Филипп Энг и многие другие.



Второе место досталось Филиппу Энгу и Себастьяну Джобу, третьим финишировал экипаж российского гонщика Алексея Несова и Патрика Хольцмана.



Примечательно, что перед стартом гонки в официальных соцсетях серии проходило голосование за трассу, на которой пройдёт первый этап сезона, и Макс Ферстаппен призывал подписчиков голосовать именно за «Мотеги».